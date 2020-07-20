Москва, 20 июля, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала не организованы со стороны внешнеполитических игроков. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, мы об этом не говорим. Если отвечать на этот вопрос, то ответ — нет», — сказал Песков.

При этом он отметил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока отсутствуют планы посетить Хабаровск. Песков, однако, напомнил, что у Путина всегда есть «желание и потребность общаться с людьми.

Песков также подчеркнул, что не считает акции протеста оплаченными со стороны команды Фургала. Он рассказал, что указ о назначении врио губернатора Хабаровского края ещё не подписан.