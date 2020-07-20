Вильнюс, 20 июля, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Власти Литвы собираются в сентябре заключить соглашение с США о покупке шести военных вертолетов Black Hawk. Об этом 20 июля рассказал журналистам министр обороны страны Раймундас Кароблис по итогам состоявшейся в Вильнюсе встречи с министром армии (сухопутных войск) США Райаном Маккарти.

Вертолет Black Hawk

«Идут переговоры, и мы надеемся завершить переговоры и подписать контракты в сентябре», — заявил он.

Также Кароблис поблагодарил США за помощь в размере $30 млн, которая была предоставлена Литве для приобретения данных вертолетов. При этом известно, что общая сумма сделки составляет около $380 млн.

«Мы благодарим США за помощь в ускорении данного процесса и за предоставленную помощь для реализации этого проекта в размере $30 млн», — сказал Карболис.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года стало известно, что Литва планирует до конца 2020 года подписать с США контракт о покупке шести многофункциональных вертолётов Sikorsky UH-60 Black Hawk, которые будут призваны заменить стоящие на вооружении ВС страны три вертолета Ми-8.