Калуга, 20 июля, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 34 человек за последние сутки, сообщает 20 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 957 положительных тестов. 1 тыс. 578 человек находятся на лечении, 5 тыс. 325 человек выздоровели, 54 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (372), в Обнинске (229), в Боровском районе (164), Малоярославецком районе (134), в Жуковском районе (125) и в Козельском районе (87).