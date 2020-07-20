Новосибирск, 20 июля, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прибыл в Новосибирскую область с рабочим визитом, который продлится 20−21 июля. Об этом сообщили в правительстве региона.

Nso.ru Андрей Травников обсудил с министром науки РФ развитие проектов в Академгородке 2.0

Визит главы Минобрнауки России в регион начался с посещения экспериментального производства Института ядерной физики СО РАН. Вместе с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым он ознакомился с технологиями производства оборудования ускорительных комплексов и обсудил вопросы реализации проекта центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) — центрообразующего проекта программы «Академгородок 2.0».

«СКИФ — это знаковый научный центр не только для нашей страны, но и для всей мировой науки», — отметил Министр.

Экспериментальное производство Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН) — крупнейшее в структуре Минобрнауки России. Его основная задача — производство уникального научно-технического оборудования для Института ядерной физики и для других научных центров, находящихся как в России, так и за рубежом. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в ИЯФ СО РАН разрабатывается оборудование, предназначенное для проведения экспериментов российскими и зарубежными учеными:

«Здесь разрабатывается сложное научное оборудование, которое в существенной степени сами же сотрудники Института ядерной физики потом и будут эксплуатировать, участвуя в собственных экспериментах на двух работающих коллайдерах, а также в совместных экспериментах с международными научными организациями».

Андрей Травников также подчеркнул, что у института есть опыт сотрудничества с ведущими мировыми ускорительными центрами.

«Не может быть сомнений, что ускорительное оборудование для проекта ЦКП «СКИФ» будет разработано и изготовлено на станках этого производства качественно и в сроки, в этом мы сегодня убедились», — добавил Губернатор.

В ходе посещения экспериментального производства Министр поручил рассмотреть возможность модернизации опытного производства ИЯФ СО РАН и других опытных производств.

«Сейчас вы работаете в рамках контракта по производству элементов установки класса мегасайенс FAIR для наших партнеров в Германии. Следующий этап — производство оборудования для ЦКП «СКИФ». Впереди нас ждет строительство еще нескольких установок класса мегасайенс. Поэтому, наверное, логично ставить вопрос о модернизации производственных мощностей ИЯФ СО РАН, и запускать некую программу на несколько лет, чтобы это было производство XXI века, потому что постановка вопроса о модернизации назрела. Прошу рассмотреть модернизацию не только опытного производства ИЯФ СО РАН, но и в целом всех опытных производств, так мы должны успешно реализовать Федеральную научно-техническую программу до 2027 года», — сказал Валерий Фальков.

Также Министр и Губернатор провели встречу с представителями математического научного центра мирового уровня. НЦМУ ставит перед собой амбициозную цель — интеграцию российских математических исследований в международную научную повестку, повышение привлекательности работы в сибирском макрорегионе для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей. Для этого в рамках центра будет реализована в Академгородке, а в дальнейшем масштабирована на весь Западно-Сибирский макрорегион, принципиально новая система интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях, таких как Computer Science, анализ и обработка данных, искусственный интеллект и так далее.

«В рамках «пересборки» национального проекта «Наука» мы учтем недостатки первого этапа его реализации. Одно из важных направлений — это интеграция науки и высшего образования. Интеграция актуальна как для всего национального проекта в целом, так и для отдельных его частей — научно-образовательных центров мирового уровня и Программы стратегического академического лидерства», — подчеркнул по итогам совещания Министр.

Стратегия развития этого центра, а также развитие Центра генетических технологий, как и инфраструктурных проектов — Сибирского кольцевого источника фотонов и Сибирского научного центра высокопроизводительных вычислений и обработки данных — являются частью целостной стратегии развития Новосибирского государственного университета. Важной частью этой стратегии является создание вокруг НГУ Инновационного научно-технологического центра, проект которого университет разрабатывает совместно с региональным Правительством.

В ходе посещения Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) Министр и Губернатор ознакомились с работой Центра генетических ресурсов лабораторных животных (SPF-виварий). И приняли участие в совещании по развитию центра геномных исследований мирового уровня.

Масштабный инвестиционный проект по созданию Национального Центра компетенций «Генетические технологии» уже запущен в Новосибирской области. НЦК «Генетические технологии» — важная часть проекта «Академгородок 2.0», которую реализуют в рамках национального проекта «Наука». Центр будет функционировать на базе ИЦиГ. Его площадки предоставят возможность для ускоренного развития исследования фундаментальных проблем генетики и геномики, разработки и внедрения новых лекарственных средств. Центр даёт возможность выполнения на мировом уровне проектов полного цикла для таких секторов экономики, как биомедицина, фармакология, экология и биобезопасность; предоставляет возможность подготовки и переподготовки специалистов, владеющих современными генетическими технологиями, для проведения фундаментальных исследований и прикладных разработок.

Добавим, что далее сегодня в рамках рабочей поездки Глава Миннауки РФ Валерий Фальков и Губернатор Андрей Травников посетят Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, ознакомятся с работой Института катализа имени Г. К. Борескова. В Доме учёных СО РАН пройдёт встреча с руководителями научных организация, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ.

Рабочая поездка главы Министерства в Новосибирскую область продолжится и 21 июля.

В 10:00 (по новосибирскому времени) Валерий Фальков проведёт совещание с ректорами вузов региона. В ходу совещания планируется обсудить вопросы трудоустройства выпускников университетов Новосибирской области, а также участие вузов в Программе стратегического академического лидерства.

Трансляция встречи будет доступна на официальном YouTube-канале Министерства по ссылке. Ссылка — https://youtu.be/4VHzNkE6DWk.

В 16:00 (по новосибирскому времени) состоится совместная пресс-конференция Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Трансляция будет доступна по ссылке — https://youtu.be/y2lxlgrRmG4.