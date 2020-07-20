Москва, 20 июля, 2020, 12:12 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра образования Марины Лукашевич, арестованной ранее. Об этом говорится в опубликованном документе.

Government.ru Михаил Мишустин

«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в документе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Марина Лукашевич была арестована в рамках дела о хищении более 50 млн рублей.