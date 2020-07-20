В Ярославле обсудят проблемы бизнеса в условиях пандемии
Ярославль, 20 июля, 2020, 12:06 — ИА Регнум. 30−31 июля в Ярославле состоится VIII Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного в Ярославской области.
Центральной темой встречи станут проблемы бизнеса в период пандемии.
Помимо коронавируса, речь пойдет о защите прав бизнеса в рамках уголовного преследования, налоговых условиях для ведения предпринимательской деятельности, проблемах в сферах производства, продажи подакцизных товаров и надзорной деятельности.
Совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей проводится в Ярославле ежегодно, собирая на своей площадке десятки российских регионов. Свое участие в мероприятии уже подтвердили регионы Поволжья, Урала, Северного Кавказа, Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
Помимо самих бизнес-омбудсменов, участниками совещания станут первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав Корочкин, представители аппарата уполномоченного при президенте Бориса Титова, общественных организаций предпринимателей, органов законодательной и исполнительной власти региона, малый и средний бизнес.