Санкт-Петербург, 20 июля, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» полностью восстановился трафик на внутренних рейсах. Об этом ИА REGNUM сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

По данным ВВСС, с 1 по 19 июля аэропорт «Пулково» обслужил более 400 тысяч пассажиров на внутренних рейсах, что соответствует аналогичному периоду 2019 года.

«Таким образом, российский региональный трафик аэропорта Пулково восстановлен на 100%», — утверждают в компании.

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Наиболее востребованными оказались рейсы в Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск, Анапу, Екатеринбург, Краснодар, Уфу, Казань, Минеральные Воды и Челябинск.

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Напомним, в апреле из-за коронавирус пассажиропоток петербургского аэропорта упал на 92% по сравнению с апрелем 2019 года.