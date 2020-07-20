Лондон, 20 июля, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Mini выпустит на американский рынок ограниченную серию Cooper S с особым оттенком кузова и оригинальным декором. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Miniusanews.com 2021 MINI Coral Red Edition

Особая серия будет называться Coral Red Edition. Всего для авторынка США будут собраны 300 экземпляров новинки. В дилерских салонах автомобиль появится уже в конце июля текущего года.

Цена машины в самой дешёвой комплектации будет равна 33 275 долларов (около 2,38 млн рублей). За эту сумму покупатель получит «двухдверку» со складной жесткой крышей. А вот «четырехдверка» будет стоить дороже — минимум 34 520 долларов (около 2,47 млн рублей).

Coral Red Edition получит оригинальный оттенок кузова, чёрную крышу и такого же цвета корпуса зеркал, а также двухцветные колёсные диски размером 17 дюймов.

Ранее стало известно, что компания Mini начала испытания обновлённой электрической модели Cooper SE. Ожидается, что запас хода авто составит 270 км (по стандарту WLTP).

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