Барнаул, 20 июля, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Индустриальном районе Барнаула, где энергетики в рамках подготовки к новому отопительному сезону проверяют прочность тепловые сети, произошло ЧП. Как сообщает телеграм-каналbarnaul22official, в результате прессовки в районе улицы Балтийской, 55 прорвало трубы с горячей водой. Напор воды бил с такой силой, что понимал камни. Они, как снаряды, полетели в припаркованные поблизости автомобили.

Цитата из видео Последствия аварии на теплосетях в Барнауле

По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла. Есть ли пострадавшие — не сообщается.

Цитата из видео Авария на теплосетях в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, 60%теплосетевой инфраструктуры в Барнауле эксплуатируется сверх нормативного срока в 30 лет, причём износ оборудования тепловых пунктов достигает 98%, а число повреждений на тепловых сетях растёт.