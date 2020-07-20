Калуга, 20 июля, 2020, 11:30 — ИА Регнум. 18-летний житель Калуги подозревается в совершении девяти эпизодов особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, сообщили 20 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, молодой человек вступил в организованную преступную группу и оставлял на территории областного центра тайники с наркотическими средствами. Незаконная деятельность подозреваемого длилась более пяти месяцев и была пресечена сотрудниками полиции.

По возбуждённому уголовному делу начато расследование. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.