Чебоксары, 20 июля, 2020, 10:36 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Канашского района, которого подозревает в незаконном сбыте государственных наград. Ордена и медали были изъяты при попытке пересылки в другой регион, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Алексей Колчин ИА REGNUM Медали ветерана

В полиции полагают, что мужчина за 400 рублей продал через интернет-аукцион 12 медалей вместе с удостоверениями владельцев. Из них десять наград являются государственными — в частности, приуроченные к 30-летию, 40-й годовщине и 50-летию Победы, медали «Георгий Жуков», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1944−1945 гг.», «Ветеран труда».

Со слов подозреваемого, которые приводят правоохранители, награды он нашёл внутри старого кожаного портфеля, который приобрел несколько лет назад на одном из рынков Чебоксар.

«Мы установили, что награды принадлежали двум жителям Чувашии, участникам Великой Отечественной войны, умершим несколько лет назад. Нашли их наследников, которые сообщили, что семейные реликвии были потеряны после ремонта в доме», — сообщил начальник отделения дознания отдела МВД России по Канашу Андрей Аристархов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 324 УК РФ («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»).

Отметим, что в 2013 году в Чувашии была раскрыта кража фронтовых медалей и орденов у 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. К преступлению оказался причастен мужчина, продавший награды для приобретения спиртного.

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