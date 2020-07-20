Москва, 20 июля, 2020, 10:28 — ИА Регнум. В настоящее время гражданам РФ не стоит увеличивать финансовую нагрузку на личный и семейный бюджеты, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта по финансовой грамотности «вашифинансы.рф» Наталья Шумакова. Об этом она заявила 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на его вопрос о том, насколько правильно сейчас со стороны граждан РФ было бы обращаться за получением потребительского кредита.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Увеличивать финансовую нагрузку на личный или семейный бюджет за счёт получения потребительского кредита — это однозначно плохая идея, — сказала она. — Во-первых, в условиях экономического кризиса и неопределённости на ближайшие месяцы реальные доходы жителей РФ значительно сократились. Денег стало меньше, а ежемесячные платежи нужно гасить здесь и сейчас. Во-вторых, кредитные каникулы, на которые многие рассчитывают, работают только для тех кредитов, которые были взяты до начала апреля 2020. Выходит, что не получится оформить кредит и сразу попросить об отсрочке по платежам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт проекта «Финшок.рф» Татьяна Кирик заявила корреспонденту ИА REGNUM о том, что будущее российского рынка потребительского кредитования напрямую зависит от того, будет ли вторая волна пандемии коронавируса.