Углич, Ярославская область, 20 июля, 2020, 10:23 — ИА Регнум. 19 июля в Угличском районе Ярославской области попал в аварию рейсовый автобус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Yarnews.net Авария в Угличском районе

ДТП произошло в поселке Сосновый, на втором километре автодороги Углич — Маймеры. Автобус съехал в кювет. Пострадал один из пассажиров, 52-летний мужчина. На месте ему была оказана помощь.

Не исключено, что одной из причин аварии стало плохое состояние дороги.