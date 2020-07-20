Калуга, 20 июля, 2020, 11:19 — ИА Регнум. С 20 июля школьники Калужской области получили возможность стать участниками бесплатных дистанционных образовательных курсов программы «Учитель для России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» Платформа онлайн-обучения Leto is

По информации ведомства, ежегодно участники этой программы перед выходом в школы оттачивали навыки преподавания в школьном лагере «Территория лета», который традиционно проходил в Калужской области. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусом школьный лагерь стал платформой онлайн-обучения Leto is.

Программа «Учитель для России» — общественный проект, созданный в 2015 году с целью обеспечить равенство образовательных возможностей для детей из регионов России. В 2020 году программа работает в 78 школах шести регионов, в которых учителя проекта обучают более 34 тысяч детей.