Тункинский район, Бурятия, 20 июля, 2020, 10:07 — ИА Регнум. В Бурятии продолжаются поиски самолёта Ан-2, переставшего выходить на связь во время облёта территории Тункинского района 19 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, к поисковой операции привлечены два самолёта, Ан-26 и Ан-2, а также вертолёт Ми-8.

Самолёт Ан-2

«Поиски продолжаются на территории Окинского и Тункинского районов Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области», — отметили в управлении.

Также опрашиваются местные жители, в связи с чем налажено взаимодействие с местными властями.

Как отмечается, самолёт с 6 пассажирами на борту взлетел из села Кырен, но точный маршрут следования неизвестен. В настоящее время в готовности в Улан-Удэ и Иркутске находятся вертолёты со спасателями.

Как сообщало ИА REGNUM, Ан-2 авиакомпании «Феникс» совершал облёт территории Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда. По факту происшествия в СКР начали доследственную проверку.

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