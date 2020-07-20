Барнаул, 20 июля, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Несмотря на аномальную жару, ситуация с коронавирусом в Алтайском крае не улучшается. Как сообщает сегодня, 20 июля, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 7573 человек, причём только 191 из них выявлен за последние сутки. Не обошлось без трёх новых смертей носителей SARS-CoV-2.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Врачи в защитных костюмах

Из 2617 пациентов инфекционных отделений — 1295 больны внебольничной пневмонией, 2710 — ОРВИ. Тяжелобольных — 95, на аппарате ИВЛ — 27. Общее число жертв COVID-19 достигло 157 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всё больше носителей SARS-CoV-2 в Алтайском крае заболевают пневмонией.