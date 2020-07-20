В Чувашии могут появиться ещё восемь проблемных домов
Чебоксары, 20 июля, 2020, 09:33 — ИА Регнум. В Чувашии ещё восемь жилищных объектов могут стать проблемными. По ним рассматривается возможность достройки без введения процедуры банкротства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 июля, заявил на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев, подводя итоги встречи в Москве с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым.
Республиканские власти отмечают, что в настоящее время в Единый реестр проблемных объектов включено 13 объектов незавершенного строительства в Чувашии, всего насчитывается около 900 пострадавших дольщиков. По словам министра строительства Александра Героева, по двум объектам решён вопрос финансирования, по четырём — на стадии рассмотрения в Фонде защиты прав дольщиков, дольщикам двух проблемных домов застройщик предоставил жильё в других домах, ещё один объект — торгово-офисный.
Руководитель республики Олег Николаев подчеркнул, что с Константином Тимофеевым был обсуждён ход строительства каждого проблемного объекта. Кроме того, подняты вопросы по объектам, которые могут стать долгостроями.
Он поручил министру строительства «в кратчайшие сроки» представить предложения по данным объектам, чтобы направить их на рассмотрение в Фонд защиты прав дольщиков.
Ранее чувашские власти поясняли, что речь идёт о введении трехсторонней ответственности за достройку объектов, которые уже являются проблемными, но процедура банкротства застройщика еще не введена.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в 2019 году наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о способе восстановлении прав более 180 участников долевого строительства в Чувашии: это дома в Чебоксарах по улице Калинина, 83 (застройщик ООО «Победа») и улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»).