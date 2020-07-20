Москва, 20 июля, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Вице-президент «Транснефти» Михаил Маргелов покинет свою должность. Об этом заявил сам экс-чиновник.

VAP32 Михаил Маргелов

«Я проработал в компании ровно пять лет и девять месяцев. На девять месяцев дольше, чем изначально предполагалось», — сказал Маргелов агентству ТАСС.

Он уточнил, что его последним рабочим днём в «Транснефти» станет 20 июля.

Маргелов отметил, что девятимесячная задержка на должности была связана с необходимостью завершения ряда международных проектов «Транснефти», в том числе российско-американского диалога «Форт Росс» и работы в совете директоров американо-российского делового совета, а также волонтерских и благотворительных проектов к 75-летию со Дня Победы.

Он также рассказал, что планирует сперва провести отпуск с детьми, после чего посвятить себя «интересным идеям».