Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, 20 июля, 2020, 09:08 — ИА Регнум. Ураган нанёс значительные разрушения трём поселкам Агинского Бурятского округа в Забайкалье. Режим ЧС из-за шторма введён в Новоорловске, Кункуре и Цокто-Хангиле, сообщает сегодня, 20 июля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова руководителя администрации Агинского Бурятского округа Солбона Цыренова.

Ураган

По его словам, в поселке Новоорловск из-за шторма разрушена кровля 60-квартирного жилого дома на площади 600 квадратных метров, повреждены два частных легковых автомобиля, разрушена кровля столовой школы на площади 350 квадратных метров, сорваны профлисты кровли жилого дома № 20, здания больницы и администрации городского поселения.

Также были повреждены линии электропередачи, затопило подвалы зданий, детского сада «Алёнушка», пяти многоквартирных домов. По улицам вырваны и сломаны деревья и ограждения, размыты дороги. В селе Кункур также была повреждена линия электропередач, разрушен зерноочистительный агрегат сельскохозяйственного кооператива «Кункур», сорваны крыши зернохранилища, общежития, разрушены ограждения. В селе Цокто-Хангил повреждены линии электропередач, крыши детского сада, дома культуры, спортзала, жилого 16-квартирного дома и стригального пункта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о надвигающейся непогоде (ливнях, грозах и граде) жителей Забайкальского края предупредили ещё 17 июля.