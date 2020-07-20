Чита, 20 июля, 2020, 08:19 — ИА Регнум. В Забайкалье сотрудники Красночикойской центральной районной больницы заявили о нарушении своих трудовых прав на своевременную и полную оплату работы с зараженными коронавирусной инфекцией больными. Об этом сегодня, 20 июля, сообщил прокурор Антон Шпинёв.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

По его словам, в ходе начатой проверки представители надзорного ведомства на месте установят правильность начисления указанных доплат, своевременность и полноту их выплаты.

«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение, защиту трудовых прав медицинских работников, а также привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — пояснил прокурор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. На 20 июля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 3952 человек (20 за последние сутки). Из них 3155 (18 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Коэффициент распространения инфекции в Забайкалье снизился до минимального за все время — 0,6. Выплаты медработникам, работающими с больными COVID-19, — инициатива президента России Владимира Путина.