Тамбов, 20 июля, 2020, 08:05 — ИА Регнум. В арбитраж Тамбовской области поступил многомиллионный иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к федеральному предприятию «Тамбовский пороховой завод» и Минпромторгу РФ. Поставщик газа требует с завода, в отношении которого наложен мораторий на банкротство, более 38,7 млн рублей задолженности. Исковое заявление пока не принято судом, дата слушаний неизвестна, передаёт ИА REGNUM.

Fkptpz.ru Тамбовский пороховой завод

Иск к заводу, работающему с 1915 года, поступил 15 июля 2020 года. Сумма претензий составляет 38 793 283,11 рубля.

В июне 2020 года поставщик газа уже выиграл у порохового завода спор о взыскании основного долга по государственному контракту на поставку газа № 50−5-32 146 от 25.10.2019 года, образовавшегося в феврале 2020 года, в размере 23 639 822 рублей 64 копейки.

Истец также настаивал на «взыскании в случае недостаточности денежных средств у ФКП «ТПЗ» с Минпромторга за счёт казны РФ в порядке субсидиарной ответственности» оговоренной суммы задолженности, но суд это требование отклонил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года арбитраж вернул одному из кредиторов завода банкротный иск, указав, что предприятие получило право на мораторий как участник реестра стратегических компаний РФ. Мораторий будет действовать полгода.