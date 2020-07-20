Оренбург, 20 июля, 2020, 07:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области в первом полугодии 2020 года правоохранители выявили 120 фактов взяточничества (в 2019 году — 190). Число выявленных преступлений данной категории снизилось на 37% по сравнению с 2019 годом, сообщает областная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Доля преступлений по фактам получения взяток составила 19,2%, дачи взяток — 24,2%, посредничества во взяточничестве — 3,3%. В общем массиве чуть более половины преступлений касаются мелкого взяточничества.

В первом полугодии 2020 года зафиксировано 11 случаев получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Общая сумма получения взятки составила 59 млн рублей (первое полугодие 2019 года — почти 5,8 млн рублей). Средняя сумма полученной взятки составила 2,5 млн рублей (первое полугодие 2019 года — 78,2 тыс. рублей).

Общая сумма дачи взятки составила 742 тыс. рублей (первое полугодие 2019 года — 3 млн рублей). В 2020 году средняя сумма дачи взятки зафиксирована на уровне 25,6 тыс. рублей (первое полугодие 2019 года — 47,3 тыс. рублей).

Напомним, ранее Генпрокуратура называла Оренбуржье в числе регионов с высоким показателем коррупционной преступности.

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