Томск, 20 июля, 2020, 07:28 — ИА Регнум. Управление автомобильных дорог Томской области объявило электронный аукцион на реконструкцию участка автомобильной дороги Камаевка — Асино — Первомайское (участок км 0 — км 53 в Томской области). Эту дорогу пять лет назад назвали важнейшей для развития лесопромышленного кластера. Начальная цена лота превышает 2,9 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Итоги аукциона подведут 3 августа 2020 года. Начальная цена — 2 939 809 469 рублей. Победитель тендера должен будет выполнить работы в два этапа. Первый этап стоимостью 1 686 644 390 рублей, должен быть завершён до 1 октября 2022 года, а второй, оцениваемый в 1 253 165 079 рублей, — до 15 декабря 2023 года. Финансировать стройку будут средствами областного и федерального бюджетов. В частности, финансирование на проект заложено в госпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» — в рамках подпрограммы по сохранению и развитию дорог.

Аванс по контракту не предусмотрен.

Напомним, в 2015 году в ходе совещания по вопросу создания инновационного территориального центра «ИНО Томск» губернатор Сергей Жвачкин отметил, что развитию проекта мешает неразвитая дорожная инфраструктура. Он упомянул, что для лесопромышленного кластера важна автодорога Камаевка — Асино — Первомайское, соединяющая центры заготовки и переработки древесины.