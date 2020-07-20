Тункинский район, Бурятия, 20 июля, 2020, 06:28 — ИА Регнум. Следователи в Бурятии начали проверку по факту исчезновения 19 июля самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, судно вылетело в 20:30 по местному времени из поселка Кырен Тункинского района и не вышло на связь в установленное время.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Ан-2

На борту самолёта находились два члена экипажа и четверо пассажиров. По данным следствия, Ан-2 совершал облёт территории двух районов для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда.

Как отмечается, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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