СК в Бурятии начал проверку из-за исчезновения Ан-2 с 6 людьми на борту
Тункинский район, Бурятия, 20 июля, 2020, 06:28 — ИА Регнум. Следователи в Бурятии начали проверку по факту исчезновения 19 июля самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, судно вылетело в 20:30 по местному времени из поселка Кырен Тункинского района и не вышло на связь в установленное время.
Андрей Лыткин ИА Красная Весна
Ан-2
На борту самолёта находились два члена экипажа и четверо пассажиров. По данным следствия, Ан-2 совершал облёт территории двух районов для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда.
Как отмечается, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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