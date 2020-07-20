Петропавловск-Камчатский, 20 июля, 2020, 05:52 — ИА Регнум. На Камчатке ведутся поиски ещё одного туриста, пропавшего на Вилючинском вулкане.

(сс) kuhnmi Вилючинская сопка

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Имеется информация, что 54-летний мужчина пропал 15 июля. Он с приятелем отправился в район вулкана на квадроцикле, но потом ушёл один в неизвестном направлении.

Как сообщил на аппаратном совещании врио зампредседателя правительства региона Сергей Хабаров, поиски туриста велись в прошедшие выходные дни 18 и 19 июля — более 30 спасателей обследовали 25 км, пишет ИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ». Поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке спасатели намерены 22 июля восстановить спасательную операцию туриста, который ещё 6 июля потерял сознание при восхождении на самый высокий действующий в Евразии вулкан Ключевской.