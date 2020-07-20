«Крымгазсети» подали многомиллионный иск к заводу украинского миллиардера
Симферополь, 20 июля, 2020, 03:22 — ИА Регнум. В арбитраж Крыма поступил многомиллионный иск от ГУП «Крымгазсети». Ответчиком в финансовом споре выступает ООО «Титановые инвестиции», которое открытые источники через кипрскую компанию-владельца связывают с украинским миллиардером Дмитрием Фирташем. Сумма претензий превышает 17,6 млн рублей. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление к обществу было подано 17 июля 2020 года. Сумма иска — 17 670 007,38 рубля.
Претензии к предприятию, которое «прописано» в Москве, имеет также ГУП «Черноморнефтегаз». Один из последних исков поступил в суд 7 июля и был принят к производству судьей Можаровой. Претензии на 17 788 941,88 рубля рассмотрят 3 сентября. Иск от этого ГУП к ООО — не единственный.
В 2020 году кредитор из Марий Эл — ООО «Простор» обратилось с банкротным иском к «Титановым инвестициям», но заявление было возвращено истцу в связи с тем, что ответчик попадает под действие моратория. В ближайшие полгода подобные иски не могут быть приняты к производству. Помимо этого, ООО попало в список системообразующих для России.
С марта 2020 года топ-менеджерами ООО «Титановые инвестиции» являются Алексей Обидин и Олег Панасюк. Оба также руководят созданным в 2018 году ООО «Титановые технологии». Предприятие имеет то же целевое назначение, что и «Титановые инвестиции». Свежесозданная фирма принадлежит кипрской компании «ПЕГМА ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД». В марте 2020 года Олег Панасюк также учредил ООО «Титаниум трейд», которым руководит Обидин. Третий актив имеет тот же основной вид деятельности.
Предприятие, где, по открытым данным, работают свыше 3,6 тыс. сотрудников, на 100% принадлежит «Летан Инвестментс Лимитед» с Кипра. ООО до 2018 года называли арендатором мощностей завода диоксида титана в Армянске. Он попал в медиаповестку после того, как было обнаружено превышение концентрации вредных веществ в воздухе, что привело к эвакуации части населения города. Глава Крыма Сергей Аксёнов осенью 2019 года сообщил о смене собственника на заводе.