Симферополь, 20 июля, 2020, 03:22 — ИА Регнум. В арбитраж Крыма поступил многомиллионный иск от ГУП «Крымгазсети». Ответчиком в финансовом споре выступает ООО «Титановые инвестиции», которое открытые источники через кипрскую компанию-владельца связывают с украинским миллиардером Дмитрием Фирташем. Сумма претензий превышает 17,6 млн рублей. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Crimeagasnet.ru Сотрудники ГУП «Крымгазсети»

Исковое заявление к обществу было подано 17 июля 2020 года. Сумма иска — 17 670 007,38 рубля.

Претензии к предприятию, которое «прописано» в Москве, имеет также ГУП «Черноморнефтегаз». Один из последних исков поступил в суд 7 июля и был принят к производству судьей Можаровой. Претензии на 17 788 941,88 рубля рассмотрят 3 сентября. Иск от этого ГУП к ООО — не единственный.

В 2020 году кредитор из Марий Эл — ООО «Простор» обратилось с банкротным иском к «Титановым инвестициям», но заявление было возвращено истцу в связи с тем, что ответчик попадает под действие моратория. В ближайшие полгода подобные иски не могут быть приняты к производству. Помимо этого, ООО попало в список системообразующих для России.

Предприятие, где, по открытым данным, работают свыше 3,6 тыс. сотрудников, на 100% принадлежит «Летан Инвестментс Лимитед» с Кипра. ООО до 2018 года называли арендатором мощностей завода диоксида титана в Армянске. Он попал в медиаповестку после того, как было обнаружено превышение концентрации вредных веществ в воздухе, что привело к эвакуации части населения города. Глава Крыма Сергей Аксёнов осенью 2019 года сообщил о смене собственника на заводе.