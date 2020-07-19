Вашингтон, 20 июля, 2020, 00:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отказался назвать боевое знамя Конфедеративных Штатов Америки (КША) оскорбительным символом и назвал его символом гордости американского юга. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Дональд Трамп

У Трампа спросили, считает ли он боевое знамя КША оскорбительным и символизирующим рабство и белое превосходство. Американский лидер заявил, что в этом случае нельзя сделать однозначный вывод.

«Когда люди с гордостью хранят свои флаги Конфедерации, они не говорят о расизме. Они любят свой флаг, он представляет Юг. Они любят Юг… Я считаю это выражением свободы, в частности, свободы слова», — отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп отказался переименовывать военные базы армии США, названные в честь военноначальников армии Конфедеративных Штатов Америки времен Гражданской войны.