В Сирии завершилось голосование на выборах в парламент
Дамаск, 19 июля, 2020, 23:52 — ИА Регнум. В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах, передает SANA.
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Пальмира
«Высший судебный комитет по выборам объявил о закрытии избирательных участков», — пишет агентство.
Как сообщало ИА REGNUM, это третьи за время войны в Сирии выборы в законодательный орган страны. Эксперты ожидают победы Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), которую возглавляет президент САР Башар Асад.
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