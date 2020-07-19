Улан-Удэ, 19 июля, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого шесть человек (два члена экипажа и четыре пассажира), перестал выходить на связь в Бурятии. Об этом 19 июля сообщает региональное отделение МЧС.

Вертолет МЧС

В сообщении говорится, что информация в МЧС поступила в 20:21 мск от оперативного дежурного ФКУ «Сибирского авиационного поисково-спасательного центра».

«Своевременно не вышел на связь самолет АН-2 б/н 71 276 авиакомпании «Феникс», — отмечается в сообщении. — … Ан-2 совершил взлет с н.п. Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования не известен».

Отмечается, что на поиски борта из Иркутска, который совершал полет (предварительно) по химической обработке полей, уже вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро».

В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.