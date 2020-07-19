Курган, 20 июля, 2020, 00:02 — ИА Регнум. Заключённые Курганской области стали больше получать за свой труд. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области

Среднемесячная заработная плата заключённых в исправительных колониях Зауралья, с учётом норм выработки, составила — 4833,51 рубля в месяц, тогда как на конец 2019 года она была 4667,71 рубля.

Улучшены показатели по трудоустройству осуждённых и развитию производственной деятельности. Объём производства товаров и услуг Центров трудовой адаптации осужденных составил более 78 млн рублей. Это более показателя в аналогичном периоде 2019 года на 25 млн рублей.

Осуждённые Зауралья привлекаются на работы по уборке мусора и благоустройству общественных территорий города Кургана. Численность осужденных, привлечённых к труду, составила 1363 человека, в 2019 году привлекались 1170 человек.