Курган, 20 июля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. В Курганской области после жары ожидается ослабление зноя. А 19 июля в регионе прошли дожди с необычным градом в виде шляпки груздей, сообщают курганцы в социальных сетях.

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По данным Гидрометцентра РФ с 20 до 25 июля температура атмосферного воздуха в регионе составит +27…+30 градусов по Цельсию. В конце недели ожидаются кратковременные дожди.

Vk.com/inckrgn Град в виде груздей

В лесах региона сохраняется пожарная опасность. Спасатели очередной раз напоминают курганцам о купании в санкционированных местах.