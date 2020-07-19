Минск, 19 июля, 2020, 22:21 — ИА Регнум. В Белоруссии по уголовному делу о злоупотреблениях в Белгазпромбанке задержаны порядка 30 человек. Об этом 19 июля заявил президент республики Александр Лукашенко.

exploited_pulse Белгазпромбанк

«Там их (задержанных) уже под 30 человек. Все дают показания. И этот (экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико) уже зарыдал. Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь-1».

Он добавил, что приказал следователям и Комитету госбезопасности, прокуратуре подготовить все материалы для того, чтобы «сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа должно состоятся основное голосование на выборах президента страны. В разгар предвыборной кампании, в частности, был заключен под стражу основной соперник Александра Лукашенко на президентских выборах — Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард Бабарико. Позже Бабарико отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты республики.

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