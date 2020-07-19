Нижний Новгород, 19 июля, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Чтобы разобраться в причинах появления запаха газа в Нижнем Новгороде 19 июля, правительство Нижегородской области планирует обратиться в прокуратуру. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

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«Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб», — отметил глава области. По его словам, оповещение населения не было проведено должным образом. С учетом произошедшего будут сделаны выводы.

Никитин добавил, что обращений за медицинской помощью в связи с произошедшим не фиксировалось. По предварительным данным, «ничего ядовитого в воздухе не было».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нижнего Новгорода в воскресенье днем, 19 июля, почувствовали сильный запах газа. О возможных утечках в спасательные службы сообщили жители всех восьми районов города. В правительстве Нижегородской области создали оперативный штаб для выяснения причин запаха газа в областном центре.

Заборы воздуха проводи специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

По предварительным данным, поступившим от газовых компаний и Нижегородского Водоканала, внештатных ситуаций не зафиксировано. Также аварийных ситуаций не зафиксировали в ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».

В министерстве экологии Нижегородской области к 18:00 заявили, что фиксируют снижение концентрации запаха газа в воздухе на территории Нижнего Новгорода. Между тем жителям города рекомендовали тщательно проветрить квартиры.

По итогам проверки сотрудниками пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области ни на одной из газозаправочных станций города нарушений выявлено не было. В то же время отмечалось, что проверяется информация о возможных аварийных ситуациях и утечках газа при транспортировке по железнодорожным путям.