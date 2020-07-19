Курган, 19 июля, 2020, 21:16 — ИА Регнум. В Кургане в парке Победы открыт читальный библиотеки им. В. Шукшина под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Библиотека в парке Победы

Читальный зал работает ежедневно с 11:00 до 13:00 часов. По словам заведующей библиотеки Татьяны Кокшаровой возраст читателей разнообразный — бабушки с внуками, и подростки, и люди старшего поколения. На выбор предлагаются периодические издания — газеты, журналы, книги.

Читальный зал под открытым небом будет работать в парке Победы Кургана всё лето.