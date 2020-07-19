Оттава, 19 июля, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Канады считают появление антинацистского граффити на монументе, посвящённом дивизии СС «Галичина», «преступлением ненависти». Полиция начала расследование произошедшего, сообщает ottawacitizen.com.

Twitter Кенотаф, посвящённый дивизии СС «Галичина», установленный на украинском кладбище св. Владимира в г. Оквилл (Канада)

В конце июне на установленном на украинском кладбище св. Владимира в г. Оквилл кенотафе, посвящённом дивизии СС «Галичина», состоявшей из этнических украинцев и прославившейся участием в многочисленных карательных акциях, появилась надпись «Nazi war monument» («Нацистский военный монумент»). Полиция сочла появление граффити «преступлением на почве ненависти» и начала расследование.

В то же время шеф местной полиции Стив Таннер высказал точку зрения, отличающуюся от позиции полицейского управления. «В Канаде не поддерживают нацистов, и нигде не должны поддерживать. Нацисты/эсэсовцы ни в коем случае не являются неподсудной группой по любому законодательству, связанному с преступлениями на почве ненависти. Самое плохое в данной ситуации, что такие памятники вообще существуют», — сообщил он в Twitter.

Напомним, значительная часть украинской диаспоры в Канаде продолжает считать членов коллаборантских формирований и подразделений СС «борцами за свободу Украины» и почитать их как национальных героев.