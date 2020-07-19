Москва, 19 июля, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Оценка работы педагогов школы не должна зависеть от того, как их выпускники сдают Единый госэкзамен, и нельзя к учителям «прикручивать» KPI (ключевые показатели эффективности). Такое мнение 19 июля высказал директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Педагог не может быть виноват (в том, что выпускник не сдал ЕГЭ по данному предмету)», — заявил он.

Также директор департамента обратил внимание министров образования региона, муниципальных отделов образования и директоров школ на то, что по результатам ЕГЭ, ОГЭ или других оценочных процедур нельзя делать оценку работы муниципалитета, школы, класса или отдельного педагога.

При этом Семченко указал, что за всё время после введения ЕГЭ в министерстве сталкиваются с попытками школ ввести рейтинги по итогам экзаменов, и отметил, что надо не оценивать и наказывать, а искать проблемы учеников и учителей и стремиться к их устранению.

«Прикручивать KPI, современными словами, бедному педагогу нельзя», — сказал он, добавив, что в настоящее время Минпросвящения РФ ведет работу по разработке новых критериев для проведения аттестации учителей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в ходе опроса выяснилось, что четверть российских педагогов считают, что компетентность и знание своего предмета отличают хорошего учителя от плохого.