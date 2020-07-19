Калуга, 19 июля, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Почта России назвала самые читающие районы Калужской области по объёму выписанных в муниципалитетах периодических печатных изданий. Об этом 19 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист УФПС Калужской области Ольга Строк.

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Так, по итогам первого полугодия, наиболее читающим стал Дзержинский район, где выписывают более пяти тысяч газет и журналов. На втором месте — Калуга, где 3738 подписок, третье место у Хвастовичского района, жители которого оформили 3544 периодических изданий. Также порядка 3500 подписок оформили жители Кировского района, а замыкает пятерку лидеров Юхновский район с 3267 подписчиками. Среди самых популярных изданий у жителей области газета «Калужские губернские ведомости». В десятку любимых районных изданий входят газеты «Родной край», «Организатор»,"Юхновские вести» и другие.

«Особым спросом пользуются издания, посвященные здоровому образу жизни, кулинарии, спорту и садоводству. В рамках акции Почты России «Дерево добра» неравнодушные граждане охотно оформляют подписки в адрес социальных учреждений региона: детских домов, домов-интернатов для инвалидов и престарелых земляков», — сказала Ольга Строк.