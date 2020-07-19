Бурса, Турция, 19 июля, 2020, 10:43 — ИА Регнум. Первый серийный турецкий электромобиль сойдёт с конвейера в четвёртом квартале 2022 года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт телеканал TRT World.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закладки завода электромобилей

18 июля возле города Бурса был заложен фундамент первого в Турции завода по производству электромобилей. Присутствующий на мероприятии Эрдоган заявил, что гордится этим проектом, который начат в тяжёлых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Мы планируем завершить строительство завода за 18 месяцев и снять первый автомобиль с конвейера в последнем квартале 2022 года», — сообщил Эрдоган.

Производством электромобилей в Турции будет заниматься консорциум TOGG. Эта организация была создана в июне 2018 года при участии пяти турецких компаний: Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell и Zorlu Holding. Планируется, что к 2030 году завод TOGG будет выпускать миллион электромобилей пяти разных моделей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле консорциум TOGG получил в Евросоюзе патент на экстерьер электрических электромобилей собственной разработки.