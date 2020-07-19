Вашингтон, 19 июля, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Проблему с некорректной работой индикатора состояния подключений на некоторых компьютерах с операционной системой Windows 10 признали сотрудники Microsoft на форуме технической поддержки компании. Об этом сообщает WindowsLatest.

Bolly Holly Baba Операционная система Windows 10

Некоторые пользователи операционной системы от Microsoft столкнулись с этой проблемой после обновления Windows 10 May 2020 Update. Суть проблемы заключается в том, что система начинает выдавать предупреждение об отсутствии подключения к интернету.

При этом физическое соединение с маршрутизатором остаётся и пользователи могут пользоваться интернет-ресурсами через браузер. Однако некоторые приложения, включая Spotify, Cortana и Microsoft Store, ориентируются на этот индикатор и отключаются при появлении этой ошибки.

Авторы портала WindowsLatest смогли воспроизвести ошибку на одном из компьютеров с маршрутизатором Intel Wi-Fi 6 AX200. На форуме технической поддержки Microsoft представители компании заявили, что занимаются изучением этой ошибки.

«В Microsoft знают об этой проблеме, но ещё не решили её», — признал один из сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Microsoft выпустила обновление Windows 10, исправляющее ошибку, приводящую к некорректной работе некоторых принтеров.