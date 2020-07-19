Рим, 19 июля, 2020, 10:25 — ИА Регнум. Предложение президента США Дональда Трампа о заключении новой сделки с Ираном по ядерной программе последнего не сможет заменить Соглашения о всеобъемлющем плане действий (СВПД). Такое мнение 19 июля высказал глава европейской дипломатии Джозеп Боррель в ходе своего выступления на заседании Средиземноморского диалога MED2020 в Италии, проходившем в режиме онлайн.

European Parliament Джозеп Боррель

«Замена ядерной сделки с Ираном другой сделкой, в том числе «сделкой Трампа» ни в коем случае не приемлемо», — заявил глава дипломатии ЕС.

Также он выразил недовольство по поводу выхода США из СВПД, отметив, что за это Вашингтон подвергается критике всех участников данного соглашения.

Кроме этого, Борелль отметил, что Ираном к июню 2015 года, как это показывали доклады МАГАТЭ, были выполнены все обязательства по СВПД и уточнил, что, по его мнению, без такого соглашения Иран уже в настоящее время может стать ядерной державой, что будет фактором нестабильности в данном регионе.

При этом, глава европейской дипломатии указал, что он будет и дальше нести свой долг как координатора совместной комиссии СВПД и назвал ожидания того, что Тегеран вернется к своим первоначальным ядерным обязательствам перед соглашением без удовлетворения иранских экономических интересов, неприемлемым.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе страны из СВПД, нарушив обязательства Вашингтона по данному соглашению. Также он пообещал, что заставит Иран сесть за стол переговоров для заключения «лучшей сделки».