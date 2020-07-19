Ташлинский район, Оренбургская область, 19 июля, 2020, 09:33 — ИА Регнум. В Ташлинском районе Оренбургской области локализовали лесной пожар на площади 500 га, сообщает 19 июля ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Лесной пожар. Оренбургская область

Напомним, с крупным пожаром между сёлами Раннее и Иртек борются с 16 июля. В муниципальном образовании введен режим ЧС.

К ликвидации возгорании привлекли 128 человек и 44 единицы техники. Задействована авиация Минобороны РФ. Самолёты ИЛ-76 осуществили восемь сбросов воды.

Работу пожарных подразделений осложняли аномально жаркая и ветренная погода, а также особенности ландшафта.

Угроза распространения пожара на населенные пункты отсутствует.