Москва, 19 июля, 2020, 09:12 — ИА Регнум. Государственная комиссия подтвердила готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-15» к вывозу на стартовый комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Космический грузовой корабль «Прогресс»

Заседание госкомиссии проходило на площадке №245 в монтажно-испытательного корпуса космодрома «Байконур». Специалисты признали ракету готовой к вывозу на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома. Вывоз назначен на 20 июля.

Планируется, что запуск «Союза-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-15» состоится в 17:26 мск 23 июля. На борту корабля на МКС будет доставлен запас топлива, воды и газов, а также материалы для проведения научных экспериментов.

В Роскосмосе отмечают, что полёт корабля к Международной космической станции будет проходить по двухвитковой схеме, также называемой «сверхбыстрой». Ожидается, что корабль будет состыкован с модулем «Пирс» российского сегмента МКС спустя три часа после запуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля от МКС отделился грузовой корабль «Прогресс МС-13». После завершения миссии несгораемые части корабля были затоплены в специальном районе Тихого океана.