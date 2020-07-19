Дамаск, 19 июля, 2020, 08:55 — ИА Регнум. На территории Сирии в 8:00 по местному времени (совпадает с мск) открылся 7331 избирательный участок, на которых граждане страны будут выбирать депутатов в Народный совет страны. Об этом 19 июля сообщает сирийская государственная теле-радио компания.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Сирии

По ее данным, десятки сирийцев пришли к избирательным участкам ещё за час до того, как там началась процедура голосования.

Также известно, что, согласно законодательству Сирии, выборы проводятся только на территории страны с разделением по округам и голосовать можно будет только на месте постоянного проживания. При этом для жителей из провинций Ракка и Идлиб в местах их временного нахождения установлены дополнительные урны для голосований.

Кроме этого, указывается, что за 250 мест депутатов в парламенте Сирии ведут борьбы свыше 1,6 тыс. кандидатов. Наибольшим приоритетом в предвыборной гонке пользуются депутаты от «Национального прогрессивного фронта» во главе с партией «Баас», однако ряд независимых кандидатов также имеет высокие шансы на занятие депутатских кресел.

Кроме этого, уточняется, что выборы будут идти до 20:00 и при высокой явке, в случае необходимости, их время может быть увеличено еще на пять часов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что расчеты ПВО Сирии отразили налет беспилотников в районе города Саламия в сирийской провинции Хама.