Анкара, 18 июля, 2020, 23:42 — ИА Регнум. В Турции в ближайшее время построят завод по производству отечественных электромобилей. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 18 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закладки фундамента автомобильного завода по производству отечественных автомобилей в провинции Бурса.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закладки фундамента автомобильного завода

«Закладка фундамента нового автозавода — лучший ответ тем, кто пытался подорвать реализацию проекта, еще на этапе дизайна автомобиля», — отметил глава государства.

Эрдоган отметил, что за 18 месяцев планируется завершить строительство завода, а первый серийный электромобиль турецкого производства сойдет с конвейера к концу 2022 года.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в парламенте страны по поводу четвертой годовщины попытки переворота в стране в 2016 году заявил, что власти Турции не дадут никому новых шансов для удара «путем переворота по демократии», существующей в стране.

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