Штат Джамму и Кашмир, Индия, 18 июля, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Три человека стали жертвами столкновения индийских военных и сепаратистов на территории Кашмира (Индия), сообщает 18 июля Indian Express.

Kashmir Pictures Кашмир

Уточняется, что столкновение произошло в районе Шопиан. Погибли члены исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Напомним, группировка «Джаиш-е-Мухаммад» действует в Кашмире, чья принадлежность Индии оспаривается Пакистаном. Группировка борется за отделение Кашмира от Индии.