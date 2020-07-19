Сингапур, 19 июля, 2020, 08:50 — ИА Регнум. На следующей неделе, с 21 по 23 июля, состоится «Синагпурская неделя блокчейн 2020» — крупнейшее международное мероприятие по применению этой технологии распределенного хранения и обеспечения безопасности данных. В виртуальном саммите примут участие более 5000 человек. В рамках мероприятия выступят ведущие эксперты по проблемам развития криптовалют и другим применениям блокчейн. Также планируется проведение онлайн-встреч, семинаров и мероприятий для инвесторов.

Спикеры Singapore Blockchain Week 2020

Singapore Blockchain Week 2020 — одно из крупнейших мероприятий в Азии, которое поддерживается не только правительством, но и такими ключевыми агентствами и ассоциациями, как Национальный конгресс профсоюзов, Союз банковских и финансовых услуг, Сингапурская ассоциация Fintech, Enterprise SG, China Singapore Fintech Alliance.

В саммите примут участие члены правительства и государственные чиновники высокого ранга, представители крупнейших компаний, разрабатывающих и использующих технологий блокчейн, а также известные личности из многих стран.

Среди них основатель биткойна Роджер Вер, председатель ассоциации блокчейна Сингапура Чиа Хок Лай, эксперт финансового подразделения Международного валютного фонда Марчелло Микколи, директор IBM WW Digital Asset Labs Нитин Гаур, бывший астронавт НАСА Рон Гран и многие другие.

Одно из основных событий — это неформальная беседа с Сопненду Моханти (Sopnendu Mohanty), чиновником из денежно-кредитного управления Сингапура по FinTech-технологиям, и выступление официального представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Эстер Пирс (Hester Peirce), которую в сообществе блокчейна ласково называют «крипто-мамой».

Ведущие докладчики со всего мира, представляющие крупнейших разработчиков решений на базе блокчейн, а также представители власти и руководители отраслевых ассоциаций сосредоточатся на обсуждении того, как развивается индустрия блокчейна и как она реагирует на глобальный экономический спад, вызванный коронавирусом.

На саммите заявлена работа следующих панелей:

ускорение адаптации блокчейна на уровне предприятия;

Coin Metro (экосистема для осуществления транзакций, инвестирования, управления финансовыми средствами, приобретения и реализации цифровых товаров и криптовалют, упрощенного механизма ICO для проектов, реализующих токены);

торговля цифровыми активами: институционализация против DeFi;

тенденции инвестиций в технологию в эпоху после COVID-19: глобальная перспектива;

кибер-риск и конфиденциальность данных в эпоху после COVID;

от Fiat до Crypto: Центральный банк. Эволюция денег, технологий и власти;

финансовые институты и блокчейн;

массовое внедрение и удобство использования блокчейна;

блокчейн и цифровые платежи;

блокчейн, управление 2020 и децентрализация: друг или враг;

токенизация активов: STO (предложение токена-ценной бумаги), выпуск, дистрибуция;

блокчейн навсегда: решение глобальных проблем до и после пандемии.

Дэвид Ли, советник Ассоциации блокчейна Сингапура (BAS) так оценил значение предстояшего саммита: