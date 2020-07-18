Нант, Франция, 18 июля, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя пожарной бригады департамента Атлантическая Луара.

Guillaume Piolle Собор Святых Петра и Павла. Нант

По его словам, пожарные, которые продолжают находиться в соборе, потушили возгорание.

В настоящее время выясняются причины возникновения огня.

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Как передавало ИА REGNUM, 18 июля во французском городе Нант загорелся средневековый кафедральный собор Святых Петра и Павла.

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