Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла
Нант, Франция, 18 июля, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя пожарной бригады департамента Атлантическая Луара.
Guillaume Piolle
Собор Святых Петра и Павла. Нант
По его словам, пожарные, которые продолжают находиться в соборе, потушили возгорание.
В настоящее время выясняются причины возникновения огня.
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Как передавало ИА REGNUM, 18 июля во французском городе Нант загорелся средневековый кафедральный собор Святых Петра и Павла.
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