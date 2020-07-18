* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 июля, 2020, 21:54 — ИА Регнум. Слухи о том, что Россия нанимает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы убивать американских солдат, лживы и имеют внутриамериканскую подоплёку, передаёт 18 июля телеканал RT.

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С таким заявлением выступил Мохаммад Сохаил Шахин, представляющий «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Комментируя скандальную публикацию в The New York Times о «русских деньгах» для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Шахин заявил, что новость насквозь фейковая.

Кроме того, она вызвана судя по всему, внутриполитическими проблемами в самих Штатах. Исламист пояснил, что его единомышленники воюют не за деньги, а по идейным соображениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наделавшая много шума публикация в The New York Times повествовала о том, что русские спецслужбы якобы пытались «нанять» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для устранения американцев в Афганистане.