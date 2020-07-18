Погибшие в ходе теракта в Нигерии – дети
Кацина, Нигерия, 18 июля, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Семеро погибших в результате взрыва бомбы в деревне Ямама (штат Кацина, Нигерия) — дети, пишет 18 июля This day.
AMISOM Public Information
Взрыв
Ещё четверо несовершеннолетних тяжело ранены и находятся под наблюдением врачей.
Комментируя произошедшую трагедию, Исияка Абубакар, представляющий власти Кацины, заявил:
«Дети находились возле птицефермы и собирали траву для домашних животных, когда произошёл взрыв».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о взрыве в Ямаме, в результате которого погибли семь жителей этого населённого пункта.