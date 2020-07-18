Кацина, Нигерия, 18 июля, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Семеро погибших в результате взрыва бомбы в деревне Ямама (штат Кацина, Нигерия) — дети, пишет 18 июля This day.

AMISOM Public Information Взрыв

Ещё четверо несовершеннолетних тяжело ранены и находятся под наблюдением врачей.

Комментируя произошедшую трагедию, Исияка Абубакар, представляющий власти Кацины, заявил:

«Дети находились возле птицефермы и собирали траву для домашних животных, когда произошёл взрыв».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о взрыве в Ямаме, в результате которого погибли семь жителей этого населённого пункта.