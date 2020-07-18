Тверь, 18 июля, 2020, 21:17 — ИА Регнум. Закладной камень на месте будущего памятника Почетному гражданину города Твери и Тверской области, Лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею Дементьеву установлен в Твери, церемония состоялась 18 июля, сообщили ИА в пресс-службе правительства региона. В церемонии закладки камня приняли участие супруга Андрея Дементьева Анна Пугач-Дементьева, российские артисты Александр Розенбаум, Марк Тишман, телеведущие Ангелина Вовк, Яна Чурикова.

Пресс-служба правительства Тверской области Закладной камень

«Уверен, что монумент поэту в центре Твери станет не только знаковым местом, но и популярным туристическим объектом», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

Для установки памятника выбрали место на набережной Степана Разина, 16, — здесь заканчивается улица Андрея Дементьева. Место для открытия монумента было выбрано неслучайно. На памятнике будут написаны строчки поэта, посвященные Твери:

»… Здесь влюбился я в Волгу навеки, и отсюда мой начался род, где стихи, словно добрые вехи, помечали дорогу в восход».

"Андрей Дмитриевич был истинным гражданином своей страны и любил Тверь. Когда мы сюда приезжали, всегда приходили на это место, как он называл его — стрелка, это самое красивое место в городе», — отметила супруга поэта Анна Пугач-Дементьева.

«Это очень радостное и правильное событие для Твери и России. Тверская земля славна с древности. И Андрей Дементьев добавил большой слой, личный камень в это огромное общественное звучание Твери. Андрей был замечательным человеком, прекрасным поэтом, настоящим русским человеком большой души и огромного таланта», — сказал Александр Розенбаум.

Автором проекта памятника Андрею Дементьеву выступил Народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук, создавший памятник святому благоверному князю Михаилу Тверскому в центре Твери.

В Твери 18 июля проходят мероприятия, приуроченные ко дню рождения Андрея Дементьева, который отмечался 16 июля, и ко дню рождения Дома поэзии, основанного по инициативе поэта 20 июля. Так, сегодня в формате онлайн подвели итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». В этом году в конкурсе приняли участие авторы из 50 регионов. Победителями и лауреатами стали представители Тверской области, Санкт-Петербурга, республики Дагестан, Воронежа, Липецкой, Архангельской, Белгородской областей, Забайкальского края, Донецкой Народной Республики. Затем на площади Славы в Твери стартовал Дементьев Фест — первое массовое мероприятие в регионе с момента снятия ограничений. Концерт «Мир держится на добрых людях» посвятили медицинским работникам региона — на него пригласили врачей и волонтёров. Участниками концерта стали известные российские артисты театра, эстрады и кино, в том числе Александр Розенбаум,Марк Тишман, Зара, Яна Чурикова, группа «Кватро», Хор Сретенского монастыря. Концерт транслировался в сети интернет и на телеканалах.

Андрей Дементьев входит в число известных советских — российских поэтов второй половины XX века, особую известность он получил как поэт-песенник. Дементьев — уроженец Твери, здесь он прожил 39 лет. Имя Андрея Дементьева занесено в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В честь знаменитого земляка названа улица в центре города, на которой расположен единственный в России Дом поэзии, который был создан Андреем Дементьевым и носит его имя. В регионе также учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов. Общий размер премиального фонда — 1 млн рублей.